Batoré diz que atores de ‘Velho Chico’ não se importaram com a morte de Domingos Montagner

Batoré se emocionou ao falar da morte de Domingos Montagner Foto: Divulgação / Record TV

No próximo Programa do Gugu, da Record TV, que vai ao ar às 22h30 desta quarta-feira, 1º, o humorista Ivan Gomes, conhecido pelo personagem Batoré, desabafou ao dizer que alguns colegas da novela Velho Chico, da Globo, desprezaram a morte do ator Domingos Montagner, que faleceu ano passado em acidente no Rio São Francisco durante as gravações da trama.

"Tinha gente ali que não…”, disse Batoré, emocionado, sem completar a frase. “É como se não tivesse acontecido nada, cara. Gente que ele fazia questão de cumprimentar todo dia, de beijar o rosto e... piadinha, piadinha nessa hora não é bem-vinda. ‘Ah, gente, morreu, vamos... já morreu...’ ‘Não, espera aí, é um pai de família’.”

O artista revelou também os bastidores do dia da morte de Montagner e afirmou que jantou com o ator, Camila Pitanga e Lucy Alves na noite anterior. "Eles até falaram que iam tomar banho no rio no dia seguinte depois da gravação e tal. Me chamou... Era comum (que os atores nadassem no rio), mas em um local que não tinha pedras. E onde o Domingos foi com a Camila...", contou.

Batoré relatou que, após gravarem e trocarem de roupa, Camila Pitanga e Montagner foram para a praia. "Almoçaram, e ele foi entrar na água”, disse Batoré. “Eu acredito que foi congestão, mas onde o Domingos faleceu, ali morreram 64 pessoas, chamam de guela. É um redemoinho que tem, porque a água desce da represa, numa velocidadee muito grande, então tem muitas pedras, e a água faz aquele redemoinho."