Bastidores: 10 momentos da final do 'MasterChef' que não foram exibidos pela Band

Leonardo Young venceu a terceria temporada do 'MasterChef Brasil' Foto: Carlos Reinis/Band

Leonardo Young é o grande vencedor da terceira temporada do MasterChef Brasil. Na madrugada desta quarta-feira, 24, ele conseguiu interromper a sequência de vitórias femininas no reality show da Band, superou a adversária Bruna Chaves e se tornou o primeiro homem a levar o prêmio máximo para casa.

A convite da emissora, o E+ esteve nos estúdios do Morumbi, de onde foi transmitida, ao vivo, a grande final. Vimos toda a estrutura, o trabalho concentrado das equipes técnica e de produção, a empolgação dos convidados e também muitas coisinhas que ficaram de fora das cenas exibidas ao grande público.

E já que estávamos ali e presenciamos algumas situações inusitadas, vamos compartilhar algumas delas com vocês:

1. O estúdio interativo, que contou com a participação de influenciadores digitais, teve alta concentração de participantes das temporadas anteriores do MasterChef. E a segregação era grande. Os poucos da primeira temporada ficaram de um lado, enquanto os da segunda (quase todos compareceram) matavam as saudades e dominavam o ambiente.

2. Na segunda temporada rolaram muitas 'tretas' entre os competidores. E quem pensou que esta rivalidade e inimizade acabou junto com o reality, enganou-se. Tinha gente que virava a cara quando o desafeto chegava.

3. O personagem de maior rejeição da segunda temporada bebeu todas. Havia um drink truck no estúdio patrocinado, e o rapaz 'virou sócio' do local.

Bruna Chaves executou boas receitas, mas se deu mal na sobremesa Foto: Carlos Reinis/Band

4. Por falar no estúdio patrocinado, ali o tratamento foi VIP. O ambiente era extremamente confortável, com assentos para todos, e muita, mas muuuuita comida para os convidados. Temakis, sanduíches e bebidas eram servidos à vontade. E de graça.

5. O único problema deste ambiente é que os convidados pareciam se esforçar demais para aplaudir ou mostrar animação todas as vezes em que a transmissão ao vivo era anunciada. O apresentador Raul Lemos cansou de pedir empolgação ao público, que não respondia à altura. Ele reclamou algumas vezes.

6. Já o estúdio principal, onde Leonardo foi anunciado como vencedor, não contava com comidas e bebidas à vontade. Mas o público estava infinitamente mais animado - e torcendo pelo rapaz.

Os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin Foto: Carlos Reinis/Band

7. Paola Carosella chorou. Não foi uma, nem duas vezes. Perdemos as contas. E foi fofo assistir de perto sua emoção com o final da temporada.

8. Assim que a transmissão ao vivo acabou, Henrique Fogaça e Paola Carosella saíram rapidamente do estúdio. Ninguém conseguiu tirar uma selfie com os chefs. Erick Jacquin não foi embora até acabar a fila de fãs que queriam uma foto com ele. Todos, sem exceção, pediram para o jurado contrair os lábios e fazer o seu famoso 'biquinho'.

Bruna Chaves foi acompanhada por seu pai, José Antonio, e pelo marido, Felipe de Mata Foto: Carlos Reinis/Band

9. Bruna chorou bastante com o resultado, mas foi extremamente educada e atendeu, entre risos e lágrimas, aos fãs que a abordaram. Mas o mais abalado com o resultado foi o marido dela, Felipe de Mata, que mal conseguiu consolar sua mulher e ficou com a decepção estampada na cara.

10. Leonardo não foi somente o campeão da disputa culinária, mas também de popularidade. Bastante assediado, levou diversas cantadas das fãs. Sua mulher tentou não se importar no início, mas a frequência de abordagem estava tão alta que ela optou por se afastar. Teve até jornalista que não conteve a empolgação e exagerou nos elogios ao rapaz enquanto o entrevistava.