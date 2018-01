Band e Fox exibem hoje episódio de Os Simpsons que 'previu' chegada de Trump à presidência

Lisa Simpson ocupa a presidência dos Estados Unidos, e reclama da situação financeira deixada pelo presidente que a antecedeu: Donald Trump. Foto: Divulgação

A Band e a Fox exibem na noite desta quarta-feira, 9, o episódio de Os Simpsons que "previu" a chegada do magnata Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

O episódio intitulado "Bart no futuro" faz parte da 11ª temporada do desenho e foi exibido originalmente em 2000. Nele, a personagem Lisa Simpson ocupa a presidência dos Estados Unidos, e reclama da situação financeira do país, resultado da gestão do presidente que a antecedeu: Donald Trump.

Ao The Guardian, o criador da série, Matt Groening, disse no mês passado que Trump sempre foi visto por ele e pela equipe de produção do desenho como a possibilidade mais absurda para o comando do país.

"É claro que ele era a piada tapa-buraco mais absurda que conseguíamos pensar na época", disse sobre o episódio.

Os Simpsons vai ao ar na Fox às 21h, e na Band às 22h10.