Band anuncia Fernanda Paes Leme como apresentadora do reality 'X Factor'

Foto: Carlos Reinis/Band

A atriz Fernanda Paes Leme acaba de ser anunciada pela Band como apresentadora do reality musical X Factor, que estreia em agosto.

Fernanda foi revelada no seriado Sandy & Junior (1998-2003) e trabalhou na Globo por 17 anos. Sem fazer novelas desde 2012 - a última foi Salve Jorge -, ela chegou a ser coapresentadora da primeira temporada do reality Superstar, em 2014. Embora seu desempenho tenha sido elogiado, ela acabou substituída por Rafa Brites e, em seguida, perdeu o contrato com a emissora.

"Já surgiram vários convites para fazer trabalhos como apresentadora, e essa proposta de comandar um programa que sou fã e amo tanto quanto o X Factor foi realmente irrecusável", disse a atriz em comunicado enviado à imprensa.

A versão brasileira do X Factor é feita em parceria pela Band, pelo grupo Turner e pela produtora FremantleMedia. O formato original é de Simon Cowell, e já revelou diversos artistas nos países em que está presente, como One Direction, Fifth Harmony e Little Mix

As inscrições para os aspirantes a cantores estão abertas no site oficial da atração.