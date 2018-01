'Autografei bastante a minha periquita', diz Ticiane Pinheiro

Foto: Antonio Chahestian/Rede Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre sua experiência de ter posado nua para a revista Playboy ao Programa do Porchat desta terça, 18.

"Autografei bastante a minha periquita", revelou sobre a publicação de 2003 na qual foi fotografada em poses sensuais ao lado de sua mãe, Helô Pinheiro. Ela também fala sobre ter nascido filha de uma mulher conhecida: "Não tinha noção do que significava ser filha da Garota de Ipanema, mas adorava que todo mundo tirava foto com ela".

Ticiane também falou sobre seus diversos relacionamentos com homens conhecidos do público, como César Tralli, com quem terminou recentemente após dois anos e meio de namoro, Roberto Justus, com quem foi casada e teve uma filha, e até Marcos Paulo.

O programa vai ao ar nesta terça, às 00h15.