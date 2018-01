Augusto ouve Nice dizer que vai conquistar Rodrigo em 'Anjo Mau'

Augusto ouve Nice dizer que vai conquistar Rodrigo

Quarta-feira, 6 de abril

Rodrigo manda Nice sair do quarto e não faz o brinde com ela. Ricardo chega em casa furioso porque Helena não quis falar com ele. Passam-se dias. Júlio conserta o carro de Clô e, quando vai entregá-lo, conhece Helena. Nice e Alzira discutem. Júlio consola a namorada. Eduardo faz Rodrigo prometer que sempre irá proteger e perdoar Ricardo. Nice confessa a Luís Carlos que está apaixonada por Rodrigo. Cida passa mal quando Vivian lhe diz que Bruno é filho de Teresa Novais. Eduardo e Clô saem para tomar chá. Tadeu vê Goreti e fica tenso. Augusto ouve Nice dizer que vai conquistar Rodrigo.

Cida revela a Goreti que é mãe de Teresa

Quinta-feira, 7 de abril

Augusto aparece e aconselha Nice desistir da ideia de conquistar Rodrigo. Tadeu pede a Nice que volte à mansão porque Téo está chorando muito. Cida revela a Goreti que é mãe de Teresa, mas que a filha tem vergonha dela. Ricardo jura a Helena que não há nada entre ele e Paula. Téo pára de chorar quando Nice chega. Ricardo leva Helena ao clube para que Paula confirme que os dois não têm um caso. Rodrigo pergunta a Ricardo se ela gosta de Paula. Nice observa os dois de longe.

Elisinha diz a Rui que tem provas de que seu marido era sócio dele

Sexta-feira, 8 de abril

Ricardo se faz de ofendido diante de Rodrigo. Rodrigo pressiona Nice para que ela conte o que sabe sobre Ricardo e Paula. Nice jura que não sabe nada. Rui fica maliciosamente satisfeito o descobrir que Eduardo deu mais poderes a Ciro. Tadeu fica perturbado quando Augusto lhe conta que Goreti tem uma filha. Stela vê Nice conversando com Ricardo. Elisinha diz a Rui que tem provas de que seu marido era sócio dele. Stela pede a Nice que fique longe de Ricardo. Nice pede a Paula que converse com Ricardo. Paula escreve um bilhete marcando um encontro com o cunhado e pede a Nice que o entregue a ele.