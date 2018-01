Atrizes de ‘Criminal Minds’ exigem mesmo salário que colegas homens

Kirsten Vangsness e AJ Cook reclamam igualdade de salário dentro do elenco da série Foto: Eric Gaillard/Reuters | Mark Blinch/Reuters

As negociações de renovação do elenco da série Criminal Minds, da CBS, chegaram a um impasse. Segundo o site Deadline, as atrizes Kirsten Vangsness e AJ Cook decidiram que só estenderão os contratos para a 13ª temporada caso ganhem o mesmo salário dos colegas homens.

As intérpretes das personagens JJ e Penelope estão na série desde a primeira temporada e já tiveram problemas com diferença salarial.

Em 2013, elas conseguiram um aumento depois de reclamarem que recebiam menos de 50% do valor de atores como Joe Mantegna e Matthew Gray.

Além disso, em 2010, ABC Studios e CBS foram criticadas pela forma como tratavam as mulheres. Na época, executivos da série deixaram Cook de fora da sexta temporada e reduziram os episódios da atriz Paget Brewster, deixando Vangsness como o única mulher no elenco fixo.

No ar desde 2005, Criminal Minds é exibida no Brasil pelo canal AXN.