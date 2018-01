Atriz de House of Cards diz que Trump está 'roubando' as ideias da série

A atriz Robin Wright, que interpreta Claire Underwood em Hosue of Cards, esteve nesta terça-feira no programa de Ellen DeGeneres Foto: instagram.com/RobingWright/

Na edição do talk-show The Ellen DeGeneres Show desta terça-feira, 23, a atriz Robin Wright, que interpreta Claire Underwood no seriado House of Cards, disse que o presidente americano Donald Trump está roubando todas as ideias da série.

O comentário foi ressaltado por Ellen, que publicou uma foto em seu Instagram. A fala de Robin se dá num momento crítico do governo Trump, que está envolvido em uma polêmica com o FBI, é acusado de machista e acaba de apresentar um orçamento que dá mais importância para o gasto militar do que o social.

A 5ª temporada de House of Cards estreará na próxima terça-feira, 30.