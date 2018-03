Atriz de 'Chiquititas' vira apresentadora de telejornal em afiliada da Globo

Elisa Veeck interpretou a personagem Fran na novela 'Chiquititas', entre 1998 e 2000 Foto: Reprodução/TV Vanguarda

Já imaginou ligar a televisão e se deparar com uma ex-chiquitita frente à bancada de um telejornal? Parece improvável, mas é o que vem acontecendo na TV Vanguarda, afiliada da Globo que atua no Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo.

Elisa Veeck começou no mundo da dramaturgia em 1998, quando tinha apenas 10 anos, interpretando a personagem Fran na novela infantil Chiquititas. Prestes a chegar à maioridade foi morar em São Paulo, onde continuou atuando, em papéis de menor visibilidade, como espetáculos teatrais e participações em programas do Multishow, MTV, clipes musicais e vídeos publicitários.

"Minha liberdade e o jeito de falar vêm dos 18 anos que trabalhei com TV. Isso ajudou a me sentir à vontade com a câmera. No começo eu tinha que atuar como apresentadora, porque eu não sabia como ser uma", comenta a ex-atriz, que conseguiu aproveitar as experiências passadas em seus novos desafios, ressaltando, porém, que se tratam de dois mundos bem distantes.

Tudo começou a mudar em 2010, quando teve a oportunidade de apresentar o programa Mit TV, no Band Sports. "No começo, era mais por opção financeira. Depois de alguns meses, eu vi que surgiu um amor muito maior que o que eu sentia como atriz", diz.

Elisa deve se formar no curso de jornalismo ao final deste ano, e já almeja os próximos passos. "Alguém que admiro demais é a Maria Beltrão, da GloboNews. Essa estrutura de fazer jornalismo é a que eu mais me identifico. Pretendo me especializar em política e economia. Não quero ser só uma menininha que chega lá na frente da câmera e sorri".

A jornalista revela que ainda mantém contato com integrantes do elenco de Chiquititas, como os atores Jonatas Faro e Carmo Dalla Vecchia. "Há alguns anos, criaram um grupo no Whatsapp com o pessoal que fez a novela. A gente se fala, troca mensagem, um quer saber do outro. Ficou um carinho especial, porque todos nós vivemos como família lá".

Elisa Veeck formou par romântico com Jonatas Faro na novela 'Chiquititas' Foto: Reprodução/SBT

Outro com quem mantém contato é Jander Veeck, seu irmão, que também fez parte da novela, interpretando o personagem Zeca. Hoje em dia virou músico, e possui um estúdio de gravação, onde trabalha com sua banda.

Indagada a destacar alguém do elenco que permaneça no mundo artístico, cito um nome pouco conhecido: Chico Abreu, que deu vida a Tatu na terceira temporada de Chiquititas. "Ele é completo: dança, canta, é um compositor muito bom. Considero um artista espetacular, e que surgiu com a gente, àquela época".

Elisa também comentou sobre o retorno das Chiquititas, graças ao remake feito pelo SBT, em 2013. "Foi algo muito maluco. Entro em lojas de brinquedos e vejo uma boneca da Chiquititas, para uma nova geração que nem sabe que eu existo. É uma sensação de nostalgia muito grande, porque 20 anos atrás eu entrava na loja e era uma boneca minha", reflete, contando que até hoje guarda caixas de chiclete, bonecas, CDs e páginas de revistas em que apareceu como Fran.

Feliz na nova área, ela acredita que seu período na dramaturgia já passou. "Pode ser que aqui dentro de mim, ainda exista uma atriz escondida. Mas não tenho vontade de voltar a atuar. Eu realmente mudei de profissão".