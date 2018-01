Atores do 'Casseta & Planeta' voltam à TV para mostrar a vida depois do programa

Foto: Divulgação

Está com saudades do Casseta & Planeta? Seus problemas acabaram! Cláudio Manoel, Beto Silva, Hélio de La Peña, Reinaldo Figueiredo, Marcelo Madureira e Hubert Aranha voltam à TV no mês que vem com a série 'Procurando Casseta & Planeta' .

Baseado 'em fatos irreais', o programa de 20 episódios vai mostrar o que aconteceu com os 'Cassetas' depois de saírem do ar. A atriz Maria Paula faz uma participação especial.

A série é uma parceria entre o Multishow e a Globo, mas o roteiro é dos próprios integrantes.

Veja o teaser: