Atores de 'Stranger Things' são fotografados no set da segunda temporada

Para quem já não aguenta de ansiedade pela segunda temporada da série Stranger Things , pode matar um pouco da saudade com as fotos divulgadas do set de gravação. As imagens foram publicadas pelo site Just Jared.

Os cliques foram feitos em Atlanta, na Geórgia, onde a equipe já grava os novos episódios, e trazem alguns dos principais personagens, como Mike, Will, Lucas e Dustin. A atriz Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven, não aparece nas imagens, mas sua participação nos próximos episódios está confirmada.

A segunda temporada da série irá se passar exatamente um ano após os acontecimentos sobrenaturais da primeira temporada. Os episódios estarão disponíveis na Netflix em 2017, mas ainda sem data confirmada.