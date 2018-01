Windows 8.1 é liberado para fabricantes

Atualização do sistema da Microsoft será lançado ao consumidor em 18 de outubro

SÃO PAULO – A Microsoft informou nesta terça-feira, 27, que começou a distribuir a versão do Windows 8.1 aos fabricantes parceiros da empresa. A distribuição faz parte de um grande esforço da companhia de fazer a atualização do sistema chegar ao consumidor final no dia 18 de outubro em todo o mundo.

Tradicionalmente a distribuição do software para os fabricantes indica que o sistema já está pronto para ser lançado comercialmente. Mas, segundo a empresa, desta vez a Microsoft trabalhou junto dos parceiros mesmo durante o desenvolvimento do programa. “Nossos parceiros de hardware estão preparados para lançar uma ampla quantidade de aparelhos inovadores que chegaram ao consumidor até o fim do ano”, escreveu a empresa no blog do Windows.

A atualização do sistema chega ao consumidor quase um ano depois do lançamento do Windows 8. A versão traz modificações visuais, principalmente na interface Metro (voltada para aparelhos com tela de toque) e corrige alguns aspectos do sistema que confundiram usuários do Windows como, por exemplo, com a retirada do botão Iniciar. O botão será incluído na nova versão, mas apenas como um atalho para a “tela Iniciar”, que reúne os programas instalados.

O lançamento ocorre em um momento turbulento para a companhia. Depois de fazer grandes mudanças estruturais na organização, o presidente executivo Steve Ballmer anunciou na semana passada que vai deixar a Microsoft nos próximos 12 meses, depois que um sucessor for escolhido.

A empresa também tem sido pressionada pela queda do mercado de computadores pessoais desde o começo do ano, o que tem sido atribuído ao avanço dos tablets e smartphones. O Windows 8 não se mostrou um grande atrativo para os consumidores de computador para fazer frente aos dispositivos móveis. E o tablet Surface, principal aposta da Microsoft para competir neste mercado, também teve vendas abaixo das expectativas, fazendo a empresa acumular um gasto extra de US$ 900 milhões no segundo trimestre por causa do grande volume do estoque dos seus tablets.