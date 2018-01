Ator de ‘Stranger Things’ revela que foi enganado por produtores da série

O ator Joe Keery em cena da segunda temporada de 'Stranger Things' Foto: Reprodução de cena de 'Stranger Things' (2017) / Netflix

O ator Joe Keery, que faz o personagem Steve em Stranger Things, revelou em entrevista ao apresentador Seth Meyers no programa Late Night, da NBC, que foi enganado pelos produtores da série, os irmãos gêmeos Matt e Ross Duffer.

Keery disse que os Duffers lhe contaram que seu personagem seria um nadador, e, para fazer o papel, o ator de 25 anos treinou durante seis semanas antes do início das gravações. “No começo da primeira temporada, falei com os irmãos Duffer e eles disseram que meu personagem ia ser meio atlético e um nadador”, contou.

“Eles tinham incorporado isso. Então, seis semanas antes de começarem as gravações, eu estava treinando, fazendo esse treino de natação. E também, eu pensei que fosse ficar de sunga — era um programa de TV. A primeira coisa que eu faço e eu ia aparecer de sunga”, brincou ele.

Mas a preocupação com a forma física foi por água abaixo na época das gravações: tudo não passava de uma peça que os dois pregaram. “Aparecemos no primeiro dia e eles falaram, “Ah, o nadador? Não nós tiramos isso’”, contou Keery. “Foi o mais em forma que eu fiquei”, disse.

O apresentador do programa sugeriu, no entanto, que a boa forma não foi todo tempo perdido, já que as calças dos anos 1980 — período em que se passa o seriado — as eram bastante justas. “São bem apertadas”, confirmou Keery. “Eles não falam isso quando te escolhem para o papel”, completou.

Confira no vídeo abaixo: