Ator de ‘Game of Thrones’ não fazia ideia do que estava acontecendo na série

O ator Stephen Dilane revelou que não entendia nada nas cenas que gravava para a série 'Game of Thrones' Foto: Helen Sloan/HBO

Durante promoção de uma nova série que está fazendo para a televisão britânica, o ator Stephen Dilane revelou que não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo em Game of Thrones enquanto gravava suas cenas. O intérprete de Stannis Baratheon disse que sempre pedia ajuda dos seus colegas de elenco para explicar o contexto das gravações.

“Eu dependia inteiramente do Liam [Cunningham, que faz Davos Seaworth na série] para me explicar o contexto das cenas — eu não sabia o que estava fazendo até a gente terminar de gravá-las, quando era tarde demais e o estrago já havia sido feito”, disse Dilane para o jornal Times.

“Liam é apaixonado pela série, ele se investe de um jeito que me deixa emocionado, mas eu não conseguia ter a mesma experiência”, continuou. Ele também comentou que a falta de envolvimento com o roteiro o deixava inseguro. “Eu ficava pensando que ninguém ia acreditar na minha atuação e isso me deixou muito inseguro. Ficava com a sensação de ter construído um castelo de areia”, falou.

Depois que seu personagem foi morto, na quinta temporada, Dilane tentou assistir à série, mas mesmo assim não adiantou. “Eu continuei sem entender o que estava acontecendo”, brincou.