Ator de 'Fear the Walking Dead' é preso

Ator foi preso após se envolver em briga com seguranças da CBS Foto: Reprodução/AMC

Frank Dillane, ator que interpreta o personagem Nick Clark no seriado Fear the Walking Dead, foi preso no domingo à noite, 22, de acordo com informações do site TMZ.

Ele teria sido detido ao tentar invadir um estúdio da emissora CBS, em Los Angeles, se envolver em uma confusão com o segurança e apresentar "comportamento errático", burlando o procedimento de entrada no prédio.

A emissora que transmite o seriado do qual ele participa não é a CBS, e sim a AMC. Dillane foi conduzido para uma delegacia e fichado, e seus assessores ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.