Assista aos melhores comerciais que foram transmitidos nos intervalos do Super Bowl

Assista aos melhores comerciais e trailers que foram veiculados durante os intervalos do Super Bowl Foto: James Lang/USA TODAY Sports

O Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, é sem dúvida alguma o maior evento televisivo nos Estados Unidos. Das 20 maiores audiências na história da televisão norte-americana, 19 foram Super Bowls. Com isso, grandes empresas gastam fortunas para inserirem comerciais nos intervalos do jogo para promoverem seus produtos ou filmes.

Com o passar dos anos, os comerciais foram ficando cada vez mais elaborados e se tornaram um show à parte do jogo e do tradicional show do intervalo. Para a edição deste ano, uma estimativa feita pelo Wall Street Journal descobriu que a NBC, emissora que transmitiu o jogo, estava cobrando mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 16 milhões) por um comercial de 30 segundos durante os intervalos da partida.

Veja abaixo os comerciais e trailers mais criativos que foram veiculados no Super Bowl deste ano, que aconteceu no último domingo, 4, e culminou no título do Philadelphia Eagles sobre o New England Patriots.