Assista ao primeiro trailer de 'Young Sheldon', spin-off de 'The Big Bang Theory'

The Big Bang Theory vai ganhar spin-off sobre Sheldon Cooper. Foto: Cena de 'The Big Bang Theory'/CBS

Na última quarta-feira, 17, a CBS divulgou o primeiro trailer de Young Sheldon, o spin-off de The Big Bang Theory que vai contar a infância do personagem. A nova série estreia no dia 5 de setembro nos Estados Unidos, com um episódio duplo.

O ator que vai dar vida a Sheldon será Iain Armitage, que participa de Big Little Lies, que vai mostrar como era a vida do personagem antes de se tornar físico. O spin-off ainda vai falar da família de Sheldon. O elenco conta com Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord e Montana Jordan.

Assista ao trailer abaixo: