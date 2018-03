Assista à nova prévia do crossover entre ‘Scandal’ e ‘How to Get Away with Murder’

A ABC divulgou uma nova prévia do esperado crossover entre as séries 'Scandal' e 'How To Get Away With Murder' Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A emissora norte-americana ABC divulgou na última quarta-feira, 28, uma nova prévia do esperado crossover entre as séries Scandal e How to Get Away with Murder, que vai ao ar nos Estados Unidos hoje, quinta-feira, 1. No especial, que vai durar duas horas, Annalise Keating (Viola Davis) vai pedir a ajuda de Olivia Pope (Kerry Washington) em um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos.

A prévia parece mostrar o momento que as duas personagens se encontram pela primeira vez. Olivia está dando uma aula, perguntando aos alunos sobre o maior erro que as pessoas tendem a cometer durante uma crise. Diversos alunos são respostas erradas, mas Annalise acerta.

O crossover entre as séries ainda não tem data de estreia prevista para o Brasil, ambas as séries são transmitidas na televisão paga pelo Canal Sony e na televisão aberta pela TV Globo.

Assista à prévia abaixo.