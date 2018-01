Assim como Edir Macedo, Silas Malafaia lança versão gospel da Netflix

Foto: Reprodução/Facebook

Quase três meses depois de Edir Macedo, o pastor Silas Malafaia lançou a plataforma de streaming Gospel Play, uma versão religiosa da famosa Netflix.

No canal, há mais de 300 filmes e séries de temáticas gospel, além de vídeos com pregações do pastor e clipes musicais de cantores evangélicos.

Em maio, Edir Macedo passou à frente do colega e também lançou seu canal digital de conteúdo audiovisual, a Univer, que vai além dos filmes e séries, e disponibiliza cultos e palestras diversas, com dicas de como ter sucesso financeiro e como manter um relacionamento saudável.

Para ter acesso à plataforma de Malafaia é necessário pagar uma assinatura. Pelo valor de R$ 14,99, o usuário pode acessar o conteúdo em dois aparelhos simultaneamente. Para o pacote de R$ 19,99, até quatro dispositivos podem acessar a mesma assinatura ao mesmo tempo.