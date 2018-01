As mortes mais marcantes de Game of Thrones

Tanto a série quanto os livros que inspiraram Game of Thrones são conhecidos por muitas mortes. Por isso, o E+ separou por temporada algumas das mortes mais relevantes da série, confira:

Temporada 01:

Khal Drogo: A morte acontece no último episódio da temporada, após ser ferido gravemente no peito, a feiticeira Mirri Mas Duur fez um ritual que deixou Drogo em estado vegetativo. Sua esposa, Daenerys, optou por sacrificá-lo.

Viserys Targaryen: O irmão de Daenerys Targaryen morre no episódio 6, queimado com ouro derretido por Khal Drogo.

Ned Stark: Morre no episódio nove, decaptado por ordem de Joffrey Baratheon.

Temporada 02:

Rodrik Cassel: decapitado por Theon Greyjoy decaptou-o no episódio 6.

Renly Baratheon: Renly foi assassinado por uma sombra evocada por Melisandre no episódio 5.

Meistre Luwin: O mestre foi morto por Osha após ser esfaqueado por Dagmer, no episódio 10.

Temporada 03:

Catelyn Stark: Um soldado de Walder Frey foi o responsável por degolar Catelyn no "Casamento Vermelho", no nono episódio da temporada.

Rob Stark: Junto a sua noiva e sua mãe, Rob foi esfaqueado por Roose Bolton no casamento do episódio 9.

Talisa Maegyr: No mesmo episódio e ocasião, Talisa foi esfaqueada por Lothar Frey.

Temporada 04:

Joffrey Baratheon: No segundo episódio, o filho de Cersei e Jaime foi envenenado por Olenna Tyrell – mas Tyrion foi incriminado.

Ygritte: Durante um combate na Muralha, a paixão de Jon Snow é atingida por uma flechada de Olly.

Tywin Lannister: No episódio final, Tyrion encontra seu pai sentado no trono do banheiro e, após provocações de Tywin, o anão atira nele com duas flechadas.

Temporada 05:

Myrcella Baratheon: No final da temporada, a filha de Cersei é envenenada por Ellaria Sand e morre logo após sair da cidade de Dorne.

Shireen Baratheon: No penúltimo episódio, a menina protagoniza uma das cenas mais chocantes da temporada: é queimada viva por Melisandre sob a autorização de seu pai, Stannis Baratheon.

Jon Snow: Uma das mortes mais inesperadas de toda a séries foi a de Jon Snow, no último capítulo da temporada de 2015. O filho bastardo de Ned Stark foi esfaqueado por Alliser Thorne, Olly e outros membros da Patrulha da Noite.

