'As Meninas Superpoderosas - O Poder das Quatro' estreia em outubro

'As Meninas Superpoderosas - O Poder das Quatro' vai ao ar em outubro no Cartoon Network Brasil. Foto: Cartoon Network/Divulgação

Os fãs brasileiros de As Meninas Superpoderosas podem comemorar, porque o especial O Poder das Quatro vai ao ar no dia 19 de outubro, às 19h, no Cartoon Network Brasil. Nos novos episódios, os telespectadores vão conhecer Estrelinha, irmã mais velha de Docinho, Florzinha e Lindinha.

Anos antes de criar as três meninas, o Professor Utônio criou Estrelinha, que tem os mesmos poderes e qualidades das futuras irmãs. Porém, ela desapareceu e seu paradeiro era desconhecido por muitos anos. Agora, já adolescente, ela voltou e as quatro vão se unir para salvar o dia em Townsville.

O episódio também poderá ser assistido pelo aplicativo do Cartoon Network.