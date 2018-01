As melhores reações do público sobre a estreia de César Tralli no 'Jornal Hoje'

César Tralli estreou na bancada do 'Jornal Hoje' Foto: Reprodução/Globo

O jornalista César Tralli foi promovido na Globo e agora faz parte do time de âncoras escalados para os plantões de fim de semana do Jornal Hoje. E sua estreia ocorreu neste sábado, 15.

A promoção de Tralli se deu após a emissora avaliar seu bom desempenho nas sabatinas aos candidatos à prefeitura de São Paulo durante a primeira edição do SPTV.

Na web, o público reagiu à estreia do jornalista no comando do Jornal Hoje. Veja abaixo as melhores publicações feitas pelos usuários do Twitter:

"Como ele tá acabado" Minha mãe vendo o Tralli no JH — Rui Guilherme Filho (@RuiGuiFilho) 15 de outubro de 2016

Aquele momento WTF que você liga a tv e encontra o César Tralli apresentando o Jornal Hoje. pic.twitter.com/cRXqkHJdYu — Gustavo Melo (@GustavoMlocutor) 15 de outubro de 2016

Esse nariz torto do Cezar Tralli tá tirando minha atenção #JH — Yuri Olpe (@YuriOlpe) 15 de outubro de 2016

Liguei a TV, o Cesar Tralli tá apresentando o Jornal Hoje de sábado. Queria saber qual foi a mancada que ele deu, deve ter sido pesado. — Felipe Tancini (@felipetancini) 15 de outubro de 2016

Quando o Tralli finalmente entrar no rodízio do JN, ele vai chegar na bancada assim pic.twitter.com/KCAs3E7OkW — The Jonie (@The_Jonie) 15 de outubro de 2016

Olha a alegria de Tralli pic.twitter.com/Qn1PrwEoER — Fellipi Almeida (@Lipejp15) 15 de outubro de 2016