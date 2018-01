Arte 1 transmite documentário de Hugh Laurie

O canal por assinatura Arte 1 vai transmitir documentário que acompanha o ator e músico britânico Hugh Laurie - da série "House" - em uma jornada pelas origens do jazz e do blues nos Estados Unidos. A produção de 2011 é dirigida por John-Paul Davidson.

Durante a viagem, que vai do estado do Texas até o de New Orleans, Laurie grava o álbum "Let Them Talk", o mais vendido do gênero de blues na Inglaterra em 2011. O artista expõe a riqueza musical das regiões por onde passa e mistura diferentes ritmos bem como homenageia grandes nomes da música, como Joe Henry, Tom Jones, Irma Thomas e Allen Toussaint.

O Arte 1 vai transmitir o documentário na sexta-feira, 8, às 22h30, e no domingo, 10, às 15h30.