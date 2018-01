Apresentadores do 'Bom Dia Brasil' imitam Mussum ao vivo

Os apresentadores do 'Bom Bia Brasil' fizeram 'homenagem' improvisada ao ex-integrante dos Trapalhões Foto: Arquivo Estadão

Para encerrar o Bom Dia Brasil desta terça-feira, 25, o telejornal matinal da Globo fez uma reportagem sobre um erro que aconteceu no Diário Oficial do Tribunal de Justiça da Paraíba. Na diagramação do documento, os responsáveis esqueceram de retirar o texto provisório.

A graça veio do fato de eles não utilizarem o tradicional Lorem ipsum e sim uma versão com o ‘idioma’ do Mussum, o falecido integrante dos Trapalhões. Após a reportagem, os apresentadores do telejornal fizeram graça da situação e encerraram a edição falando igual ao personagem.

Veja a reportagem aqui e abaixo o vídeo da graça que Chico Pinheiro e os outros apresentadores fizeram: