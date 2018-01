Apresentadora chora após noticiar morte de garotinha por bala perdida

Renata Capucci chorou após exibir entrevista com a mãe de Sofia Lara, que foi morta por uma bala perdida Foto: Reprodução TV Globo

A apresentadora do RJTV - 2ª Edição da Globo, Renata Capucci, se emocionou e teve dificuldades para seguir com o noticiário nesta segunda-feira, 23, após exibir uma entrevista com a mãe de Sofia Lara, 2 anos de idade, que foi morta por uma bala perdida na zona norte do Rio.

Hérica Braga contou ao RJTV os últimos momentos ao lado de sua filha Sofia que morreu enquanto brincava no parquinho de uma lanchonete, em Irajá. "Ela me beijava muito, parecia que estava se despedindo de mim. Ela dizia que me amava até no céu e, hoje, ela me ama até o céu", disse Hérica.

Quando a transmissão retornou para o estúdio, Renata estava com lágrimas nos olhos. "Me desculpa, é muito difícil falar, hoje, depois de ouvir tudo isso", afirmou a apresentadora, que também é mãe de dois filhos. Ela tentou a retomar o noticiário, mas o interrompeu mais uma vez emocionada e se desculpou com os telespectadores.

Renata Capucci emocionada com notícia trágica sobre a violência no Rio. Representa a todos nós. #RJTV pic.twitter.com/kcoXuYnHW9 — Lucas Rocha (@lucaslipe) 23 de janeiro de 2017

Sofia Lara foi atingida no rosto por uma bala perdida após troca de tiros entre policiais e um suspeito, que dirigia um carro roubado. A menina foi socorrida pelo pai, levada ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.