Apresentadora pede demissão de telejornal por ter salário menor que seu colega de bancada

Lisa Wilkinson foi âncora do 'The Today Show' com Stefanovic por dez anos Foto: Instagram/@lisa_wilkinson

Acostumada a apresentar as notícias no jornal matinal The Today Show, da emissora australiana Nine Network, a jornalista Lisa Wilkinson anunciou em seu Twitter que deixaria o programa.

"Estou triste em dizer que hoje foi o meu último dia no The Today Show, disse a apresentadora, que comandou a atração jornalística por uma década. A questão central da saída de Wilkinson teria sido a diferença salarial considerável entre ela e o outro âncora do jornal, Karl Stefanovic.

Na mesma postagem, a jornalista publicou o comunicado da emissora, confirmando a sua saída, que se deu após meses de negociação. "Nós não conseguimos atender às expectativas de Lisa Wilkinson e seu empresário na renovação do contrato por mais um período", informou a nota.

A saída inesperada da âncora leva a crer que ela teria desistido de insistir em uma igualdade salarial em relação ao seu ex-parceiro de bancada.

De acordo com informações da imprensa australiana, o salário de Stefanovic era duas vezes maior que o de Wilkinson, que também é editora da versão australiana do portal HuffPost.

Na manhã de terça-feira, 17, na abertura do jornal, Stefanovic se mostrou surpreso pela saída de Lisa e agradeceu a apresentadora por seu apoio, citando "as risadas, o sábio conselho e a paciência.

"Por 10 anos, Lisa se levantou da cama às 3:30 da manhã, alimentou os cachorros e os gatos, colocou as roupas para lavar, entrou no trabalho e sentou-se à minha esquerda para informá-lo em casa sobre o que está acontecendo no mundo", disse o apresentador.

A jornalista, no entanto, já tem novo lar. Uma hora depois de anunciar sua saída da Nine, Lisa fez outra postagem no Twitter informando aos seus seguidores que foi contratada pela emissora Ten, concorrente direta da Nine, e que deve ser comprada pela americana CBS. "Estou muito entusiasmada", festejou Wilkinson na publicação.

A partir de janeiro 2018, ela comandará o The Project, principal programa de notícias do canal. A mídia australiana diz que Lisa pode ser a âncora mais bem paga da televisão australiana.