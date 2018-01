Apresentadora desmaia em especial de Halloween

A apresentadora Wendy Williams, do The Wendy Williams Show Foto: Reprodução/ Instagram: @wendyshow

A apresentadora Wendy Williams, do The Wendy Williams Show, desmaiou ao vivo na manhã desta terça-feira, 31. O incidente aconteceu já nos minutos finais da atração, enquanto eram anunciados os vencedores do concurso de fantasias de Halloween. Logo após o desmaio, o programa foi para os comerciais.

Até o momento, a única explicação para o episódio veio da própria apresentadora, na volta do intervalo. “Não foi uma encenação. Eu fiquei superaquecida na fantasia e desmaiei. Sou uma campeã e estou de volta”, disse Wendy, que estava fantasiada de Estátua de Liberdade.

Além de estar à frente do próprio programa, no ar desde 2008, a artista também é conhecida por suas atuações em áreas diversas: é autora de livros da lista de mais vendidos do The New York Times, estilista e atriz.