Apresentador do SBT critica Danilo Gentili ao vivo

O humorista Danilo Gentili Foto: Danilo.Gentili.Oficial

Após ter rasgado uma notificação oficial, feita por parte da deputada Maria do Rosário (PT-RS), e esfregado-a em suas partes íntimas, o humorista Danilo Gentili vem recebendo comentários apoiando ou criticando sua postura, mas um em especial chamou atenção: o feito pelo apresentador Casemiro Neto, do programa Que Venha o Povo, exibido na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

Mesmo estando na mesma 'casa', Casemiro não mediu palavras para criticar Danilo no programa desta terça-feira, 30: " Claro que as redes sociais são um campo aberto para várias declarações. A maioria até imbecis, vamos combinar. Eu nem gosto desse povo do CQC. Minha opinião. Não vejo a menor graça no Danilo Gentili. Nenhuma graça, acho até um chato de galocha. Pode estar aqui no SBT, pode estar onde for, não interessa. Não gosto. Não faz minha cabeça".

Sobraram críticas também para outros humoristas do extinto programa da Band, como Marco Luque e Rafinha Bastos, além do apresentador Marcão do Povo, conhecido por ter feito comentários considerados racistas à cantora Ludmilla, quando apresentava um programa na Record TV.

"Tem lei pra ser acionada. Ele deveria ter acionado a lei, não rasgar, colocar dentro da calça. Uma baixaria, não vejo graça, me perdoem os fãs de Danilo Gentili. [...] Acho uma babaquice. Se tá no SBT, problema dele. Marcão [do Povo] tá no SBT, outra mala, eu acho. O cara esculhambou com Ludmilla, chamou de 'macaca', de 'pobre'... Esse tipo de postura não vou assinar em baixo mesmo. Respeito o trabalho dele como apresentador, vi o The Noite algumas vezes, mas não gosto", concluiu.