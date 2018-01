Apresentador do principal telejornal da Argentina abandona programa ao vivo

O apresentador Santo Biasatti (à esquerda) abandonou o telejornal 'Telenoche' ao vivo um dia antes da sua despedida oficial Foto: Reprodução do telenornal 'Telenoche'/Canal 13

Os telespectadores do Telenoche, o principal telejornal da televisão argentina, ficaram chocados na última quinta-feira, 14, quando o apresentador Santo Biasatti abandonou o programa no meio da edição após não renovar seu contrato com o Canal 13, que transmite o noticiário.

“Muito obrigado a todos, e agora, mais notícias”, disse Biasatti, que comandava o programa desde 2004, antes de ir para um intervalo. Quando o telejornal retornou ao ar, só sua companheira de bancada, María Laura Santillán, continuava na condução do programa. No Twitter, ele voltou a agradecer o apoio do público: “A todos, muito obrigado”, escreveu. Em entrevista para o jornal La Nación no início de dezembro, Biasatti explicou que recusou novo contrato oferecido pelo o Canal 13, ligado ao grupo Clarín, com participação reduzida no Telenoche.

“Ofereceram outra coisa dentro do Telenoche e eu recusei”, disse o jornalista, que também revelou que sua data de saída estava marcada para o dia 15 de dezembro. Os boatos na imprensa argentina dão conta que ele teria recebido uma proposta do canal CNN en Español, mas na mesma entrevista ao La Nación ele negou qualquer proposta.

O momento em que Biasatti abandonou o programa foi compartilhado pelos argentinos nas redes sociais, veja abaixo.

PARA TODOS. MUCHAS GRACIAS. SANTO — SantoBiasattiOficial (@Santo_Biasatti) 15 de dezembro de 2017

