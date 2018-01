Apresentador conhecido por dizer que quem fuma maconha morreria antes do Natal está internado

Foto: Reprodução/TV Ponta Verde

O apresentador Sikêra Júnior, do programa Plantão Alagoas da Tv Ponta Verde, afiliada do SBT, sofreu um princípio de enfarte na manhã desta quinta-feira, 05.

A informação foi confirmada ao E+ pela equipe de produção do canal. "[O apresentador] Sentiu-se mal, foi socorrido no Hospital do Coração, fez exames e neste momento passa bem", esclareceu o canal, em nota assinada por Márcio Leliis, diretor executivo da TV Ponta Verde.

Sikêra Júnior ficou conhecido na internet ao dar um 'aviso' para quem fuma maconha. "Você, você que fuma maconha. Você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo. Não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que estou falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal. Não vai ver Papai Noel", disse no programa.

Assista: