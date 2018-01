Aprenda a fazer as costelinhas do Freddy de 'House of Cards'

O presidente Frank Underwood é o principal cliente do restaurante de Freddy em 'House of Cards' Foto: Reprodução de cena da série 'House of Cards' (2013) / Netflix

Prato preferido de Frank Underwood em House of Cards, as costelinhas de Freddy agora podem ser feitas em casa. O canal de YouTube Binging with Babish publicou um passo-a-passo de como preparar a receita.

No vídeo, é explicado como preparar o molho e temperar a carne da mesma maneira feita nas cenas da série.

Com mais de 940 mil inscritos no YouTube, o Binging with Babish é especializado em recriar receitas de séries e filmes.

Lançado no ano passado, o canal tem 38 receitas diferentes até agora, passando pelas mais variadas séries e filmes: Friends, Pulp Fiction, South Park, Ratatouille, Master of None, Os Simpsons e outras atrações estão no ‘cardápio-cartaz’.