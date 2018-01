Após três anos no ar, programa do Gugu na Record chega ao fim

Adriane Galisteu virou apresentadora do programa de entrevistas ‘Face a Face’ após o então anfitrião, João Doria, se tornar prefeito de São Paulo. Ela estreou no ar em 5 de julho de 2016 e o último programa foi exibido em 15 de agosto de 2017. Ao Uol, a emissora disse que a retirada do programa da grade de programação havia sido firmada há um mês e que a decisão não tinha relação com a participação de Galisteu no 'Dança dos Famosos', do ‘Domingão do Faustão’.

Foto: Reprodução de 'Face a Face' (2016) / Band News