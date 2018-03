Após 'Totalmente Demais', Hélio de La Peña não quer voltar a fazer novelas

Hélio de La Peña pretende focar em outros projetos e não voltar a fazer novelas. Foto: Divulgação/Globo

O ator Hélio de La Peña disse que não deu ouvidos para as críticas que recebeu após fazer seu primeiro papel em uma novela. O intérprete do advogado Zé Pedro em Totalmente Demais ainda afirmou, em entrevista ao jornal Extra, que não esperava se sair muito bem, uma vez que nunca tinha feito uma novela, apenas programas de humor.

"Sinceramente, não dei muita atenção ao que falaram. Era muito trabalho, muito texto para decorar, e eu vi o acolhimento positivo do público. Então, não fiquei preocupado em responder ou reagir. Quem gostou foi muito mais gente do que quem não curtiu. Como era meu primeiro papel, era natural eu não ir tão bem. Não podiam esperar nenhuma Fernanda Montenegro ali", alegou.

Segundo o humorista, ele não pretende voltar a fazer novelas tão cedo. "Espero fazer outras coisas profissionalmente. Avaliaria, sim, um novo convite para novela, mas a princípio não é o meu foco, não estou investindo nisso. Foi como cair de paraquedas: você salta uma vez e depois fica contando para os amigos como é", esclareceu.

A partir de agora, o ator vai focar seu tempo livre no programa Extraordinários, do SporTV, e também na produção da série Procurando Casseta & Planeta, que estreia em outubro no Multishow. Além disso, trabalha em um filme, que deverá ser lançado em 2017.

"Ano que vem, lanço um filme que estou produzindo, com o título provisório de Correndo Atrás. O roteiro é baseado num livro que escrevi, chamado Vai na Bola, Glanderson. Vai ser rodado em setembro, com Aílton Graça no papel principal. A história básica é a de um brasileiro comum, desempregado e desiludido, que resolve se tornar empresário de um jogador de futebol. Ele encontra numa comunidade um garoto sem dois dedos no pé, fora da idade ideal, mas resolve treiná-lo. Consegue levar o jogador para fora do Brasil, ele não atua lá fora, mas quando volta é tratado como um craque de futuro por aqui", finalizou.