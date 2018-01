Após testes, Maju Coutinho estreia na bancada do 'Jornal Hoje'

Maju Coutinho vinha fazendo testes desde fevereiro a fim de estar pronta para apresentar o 'Jornal Hoje' Foto: Cesar Alves/Globo

Maju Coutinho estreou como apresentadora do Jornal Hoje neste sábado, 10. A jornalista vinha fazendo testes e gravando pilotos desde fevereiro. A partir de agora, ela é parte do grupo de jornalistas que faz rodízio à frente da bancada do programa nos fins de semana e feriados.

Na hora de chamar a previsão do tempo, Maju comentou com seu colega Tiago Scheuer que, "por conta do clima quente em Brasília", ela não apresentou a previsão do tempo do Jornal Nacional do dia anterior, mas que preparou o material e viu que a chuva na região Sul do Brasil daria uma trégua.

Tiago confirmou a informação mas, antes de prosseguir para a previsão, deu os parabéns à colega. "Primeiro, deixa eu dar as boas vindas. Parabéns, Maju, agora deste lado da bancada. Toda a sorte do mundo. Estamos juntos, sempre", falou Tiago, ao que Maju agradeceu.

Ao lado de Maju, estão no rodízio de plantonistas os jornalistas César Tralli, Zileide Silva, Renata Capucci e Fábio William.

Sandra Annenberg e Evaristo Costa, titulares do telejornal, são plantonistas do Jornal Nacional.

Maju caiu nas graças do público e de seus chefes na Globo por mudar a maneira de abordar a meteorologia no SP2 e no Jornal Nacional, substituindo os termos técnicos por explicações mais compreensíveis. Além disso, foi apontada como ícone fashion.

Alguns internautas se manifestaram acerca da estreia da apresentadora na bancada do telejornal. Confira:

Muito feliz por ver o talento e a competência da @majucoutinho na bancada do Jornal Hoje. Você arrasa, mulher!!! #VaiMaju — Taís Araújo (@taisdeverdade) 10 de junho de 2017

Esse é o astral da Maju Coutinho na apresentação do Jornal Hoje... ficou muito bem na bancada não é mesmo gente?!... parabéns pra ela... pic.twitter.com/1vzMhh9Swj — Robinson (@RobinsonSP77) 10 de junho de 2017

Estranho ver a Maju Coutinho chamando alguém pra dar a previsão do tempo no Jornal Hoje pic.twitter.com/KKjPmovxQF — Felação Premiada (@pierregw) 10 de junho de 2017

