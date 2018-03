Após ser apelidado de 'labrador humano' por internautas, Guga ganha um mascote da raça

Guga recebe o filhote de labrador de Luciano Huck no 'Caldeirão' Foto: Reprodução/ Globo

O ex-tenista Gustavo Kuerten já se aposentou das quadras mas, ainda assim, ganhou uma medalha olímpica na Rio 2016. Calma! Não se trata de uma premiação por seu desempenho em uma partida de tênis, mas sim um reconhecimento pelo seu carisma, bom-humor e simpatia - qualidades que o atleta vem demonstrando em seu papel como comentarista nos jogos.

Guga, que tem feito sucesso nas redes sociais devido ao seu bom humor inabalável, recebeu dos internautas o apelido carinhoso de 'labrador humano'. Devido a isso, o apresentador Luciano Huck decidiu presentear o ex-tenista com um filhote de cachorro da mesma raça. A homenagem aconteceu na tarde deste sábado, 20, durante o programa 'Caldeirão do Huck', da Globo. O comentarista publicou uma foto com o novo membro da família em suas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs: “O labrador e o humano. Obrigado pelo carinho, galera! Foi minha medalha olímpica”, escreveu ele na legenda da foto.

Agora sim,,, o labrador e o humano,,, kkkkk!! Obrigado pelo carinho galera,,, foi minha medalha olímpica!!! #labradorhunano #rio2016 #olimpiadas Uma foto publicada por Gustavo Kuerten (@gugakuerten) em Ago 20, 2016 às 11:37 PDT

Assim que recebeu o filhote, Guga foi perguntado sobre qual seria o nome do mascote. A plateia sugeriu Galvão, em homenagem ao narrador Galvão Bueno. Luciano Huck indicou nomes de atletas como Phelps e Bolt. Gustavo Kuerten, entretanto, preferiu deixar para os seus filhos, Maria Augusta, de 4 anos, e Luís Felipe, de 3, a decisão sobre o nome do seu filhote de labrador.