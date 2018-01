Após polêmica, Ana Maria Braga dá galinha para Luiz Felipe, eliminado do 'BBB17'

Luiz Felipe brigou com Mama por causa dos ovos Foto: Reprodução/ TV Globo

Eliminado do BBB17 na última terça-feira, 14, Luiz Felipe esteve no 'Mais Você' na quarta-feira. Colocado no paredão por causa de uma polêmica envolvendo ovos, Ana Maria Braga quis ajudá-lo a solucionar o problema.

A apresentadora deu uma galinha de presente ao ex-BBB. "Ele não vai poder reclamar nunca mais", disse Ana Maria, o que levou Loro José às gargalhadas. Além disso, quando Luiz Felipe chegou, havia ovo mexido em seu prato.

O ex-participante explicou que houve uma confusão e considera ter sido mal interpretado. Cada participante tinha direito a dois ovos por dia. Com a intenção de comer um a mais, ele teria 'economizado', mas muitos não entenderam, o que o levou a brigar com Mama e criou um climão na casa.

Nas redes sociais, os expectadores amaram o presente de Ana Maria:

#MaisVoce Eu tô é mortaaaaaaaaaaaa que a Ana deu uma galinha pra o LF. Uma mesa de café de manhã só com ovo. — Claudinha Sant'z (@KkauSantos) 15 de fevereiro de 2017

Acho que só no Brasil uma apresentadora de renome e carreira apresenta seu programa fazendo carinho numa galinha #MaisVoce — breno (@brenoalcantaraa) 15 de fevereiro de 2017

Ana Maria no #MaisVoce não perdeu a oportunidade e deu uma galinha ao Luiz Felipe Agora ele não fica mais sem ovos #BBB17 #BBBsemModeração pic.twitter.com/i1avfulRWB — Arione (@arionejr) 15 de fevereiro de 2017