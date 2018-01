Após piada, Mel B joga água em Simon Cowell e deixa palco de programa

Mel B e Simon Cowell são jurados do 'America's Got Talent' Foto: Gus Ruelas/Reuters | Mario Anzuoni/Reuters

Uma piada de mau gosto originou uma discussão entre a ex-Spice Girl Melanie Brown, conhecida como Mel B, e Simon Cowell, seu companheiro de júri no programa America’s Got Talent, do canal norte-americano NBC.

Ao julgar negativamente um dos participantes do reality, Cowell brincou: “Eu meio que imagino que isso foi como a noite de núpcias da Mel B”.

Foi o bastante para que Mel virasse um copo d’água em Cowell e se retirasse do palco da atração. Com a camisa encharcada, o jurado completou seu comentário sobre o relacionamento da cantora: “Uma grande expectativa, mas com pouca entrega”.

A artista está em um processo de divórcio conturbado com seu ex-marido, Stephen Belafonte. Eles se separaram após Mel descobrir que o parceiro a traiu com a babá que cuidava dos filhos, Lorraine Gilles.

Depois de um tempo, a ex-Spice Girl retornou ao palco. “Eu falei ao Cowell que ele é um babaca, mas ele desconversou”, disse Mel.

Assista à discussão: