Após parcerias com Madonna e Katy Perry, produtor busca nova estrela do pop em reality

Madonna, Justin Timberlake, Missy Elliott, Katy Perry, One Republic… Estes são apenas alguns artistas consagrados que já fizeram parcerias com o rapper e produtor musical Timbaland. Mas agora chegou o momento de buscar novos talentos. A partir do dia 2 de julho, o músico comandará o reality show The Pop Game, no canal Lifetime, onde será o mentor de cinco jovens cantores que estão começando suas carreiras na música.

Em entrevista coletiva concedida por telefone, ele falou sobre a nova experiência na televisão: “Para mim não há diferença entre trabalhar com crianças ou com qualquer outro artista. Quando você trabalha com artistas jovens, descobre ainda mais novidades”, afirmou ao E+.

Na nova atração, Timbaland vai colocar os cantores e seus empresários em uma série de testes e desafios durante dez semanas. O objetivo é prepará-los para enfrentar os maiores palcos do mundo. “Estou procurando alguém especial”, enfatizou o rapper.

“O importante nesse tipo de programa é mostrar ao público como a música é feita, como é o processo”, opinou o produtor. “Antes de se tornar um profissional, você precisa começar em algum lugar. E eu estou aqui para guiá-los”, comentou.

Os cinco participantes – Ashlund Jade, Cravetay, Grant Landis, Ian Grey e Madysyn Rose – têm entre 13 e 17 anos. Apesar da pouca idade, alguns deles já fazem sucesso nas redes sociais e passam da casa dos milhões de visualizações.

Para Timbaland, a internet têm revolucionado a forma como os músicos se relacionam com o público. “A internet é hoje a ‘rádio’ dos artistas. É o futuro de tudo. É por meio dela que você pode alcançar milhares de pessoas. Mas também tem seu lado ruim. Todo mundo está atrás de um computador ou uma câmera. Uma das ideias do programa é levar os jovens para uma ‘vida social’, algo fora do mundo virtual”, explicou.

Além da preocupação com a evolução dos artistas, ‘Timbo’ também acredita que The Pop Game mostrará um lado que poucos reality shows musicais conseguem passar. “A diferença do nosso programa é ser ‘um a um’. Sou eu trabalhando exclusivamente com as crianças, construindo com os artistas”, declarou o produtor, que também estreará em Boy Band, programa musical do canal ABC.

Segundo o compositor, a ideia é ceder um contrato musical ao vencedor no final da temporada, mas Timbaland não deu muitos detalhes sobre como será feita a premiação. “Vocês terão que assistir”, brincou.

Apesar disso, ele confirmou que uma segunda temporada da atração está engatilhada. “Já estamos pensando sobre isso”, completou.

Confira um pouco mais de cada participante do The Pop Game:

Ashlund Jade

Cravetay

Grant Landis

Ian Grey

Madysyn Rose

