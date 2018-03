Após 'Êta Mundo Bom!', Klebber Toledo pretende se afastar das novelas

O ator quer se dedicar ao cinema e teatro. Foto: Divulgação/Globo

Romeu, personagem de Klebber Toledo na novela Êta Mundo Bom!, aprontou de tudo até encontrar seu grande amor, Mafalda, interpretada por Camila Queiroz. Mas agora chegou a vez dele pagar por seus pecados, tudo em nome do amor.

Na vida real não é muito diferente, garante o galã da trama das seis. Em entrevista ao site Gshow, Klebber disse: "Vale tudo por amor. O amor é o único sentimento que transforma e é duradouro. Não é o medo, não é o ódio, não é nada", afirma.

E quando questionado se já tinha feito loucuras por amor, o astro assumiu que sim, mas não deu detalhes. "Acho que já, fiz algumas. O amor é uma loucura, você sente tantas coisas, se sente tão bem e ao mesmo tempo se sente tão perdido e tão encontrado. Quem definir o que é amor não sabe exatamente o que é amar", conta.

Na trama de Walcyr Carrasco, o personagem de Klebber já foi lançado no chiqueiro, levou farinhada na cabeça e ainda teve suas roupas roubadas. Questionado se foi fácil gravar nu, Klebber disse que não teve problemas.

"Tranquilo. Estava seguro por conta da equipe e da cena que era muito engraçada. A cena tinha um fundamento. O Romeu está passando por maus bocados, está sofrendo", detalha.

No entanto, ele garante que nunca posaria nu para uma revista. "Nunca. Jamais faria. Isso era trabalho, estava dentro do personagem".

Quando a novela terminar, Klebber vai dar um tempo na atuação para ser assistente de direção.

"Tem um longa que vai estrear em setembro e estou produzindo um musical sobre a Isaurinha Garcia (cantora de MPB). Estarei pela primeira vez como assistente de direção. Também estou envolvido com projetos sociais. A gente faz um encontro anual na cidade de Descoberta, em Minas Gerais, há sete anos. É um projeto socioambiental que promove sustentabilidade, a cultura local, atividades esportivas e muito mais", adianta o ator.

Por fim, quando questionado o que ainda falta fazer em sua carreira de ator, Klebber deu mais detalhes: "Hoje contraceno com o Nanini e percebo que ainda não fiz nada. Quero fazer tudo! Já fiz alguns vilões, mas não foi vilão, vilão, mas era mau caráter. Também ia ser bom fazer um mocinho. Nunca fiz um. Venho trabalhando e estudando bastante. Se eu puder trabalhar com a Fernanda Montenegro, vou ser muito feliz. Se puder, voltaria a trabalhar com a Cássia Kis e com o Marco Nanini".