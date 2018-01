Após duas décadas, ‘A Vida Moderna de Rocko’ vai ganhar novo episódio

Sucesso da Nick nos anos 1990, 'Rocko' está de volta Foto: Reprodução de cena da animação 'A Vida Moderna de Rocko' (1993) / Nickelodeon

Para os nostálgicos fãs do desenho A Vida Moderna de Rocko, uma boa notícia: a animação vai ganhar um novo episódio em formato de telefilme.

Sucesso nos anos 1990, a atração voltará ao ar na TV americana no ano que vem. O título do capítulo será Static Cling em inglês, e a ideia é mostrar o retorno de Rocko à sua cidade natal após ficar mais de 20 anos preso no espaço. As informações são da Entertainment Weekly.

De acordo com a Nickelodeon, o especial de TV mostra "as dificuldades de Rocko em aceitar a vida moderna do século 21, enquanto Heffer e Filburt abraçam todos os aspectos da nova tecnologia, das mídias sociais e da infinita diversidade de food trucks".

O novo episódio ainda contará com a volta de todos os dubladores originais da versão inglesa: Carlos Alazraqui (Rocko), Tom Kenny (Vacão) e Mr. Lawrence (Felizberto). A produção executiva e o roteiro são assinados por Joe Murray.

