Após denúncias contra Kevin Spacey, Netflix cancela 'House of Cards'

Estados Unidos e Rússia sempre foram pólos opostos no jogo político mundial. E a 3ª temporada da série traz este embate como pano de fundo. Surge no enredo a figura do presidente russo Viktor Petrov (interpretado pelo ator dinamarquês Lars Mikkelsen). Com características que remetem a Vladimir Putin (como as iniciais do nome), o personagem provoca Underwood ao beijar Claire durante um jantar do governo. Além disso, prende um ativista LGBT norte-americano e atravessa as negociações de paz no Oriente Médio, tornando-se o maior rival de Frank na política externa

Foto: Reprodução de cena da série 'House of Cards' (2015) / Netflix | REUTERS/Kevin Lamarque