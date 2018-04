Após críticas, dublador de Apu apoia mudanças no personagem

Apu ao lado de Homer Simpson Foto: Reprodução de cena de 'Os Simpsons' / Fox

O dublador que faz a voz de Apu na dublagem do seriado Os Simpsons, Hank Azaria, deu sua opinião a respeito da polêmica que envolve os estereótipos retratados no personagem indiano da animação.

"Eu pensei muito sobre isso. Realmente, muito. Meus olhos foram abertos. Acho que a coisa mais importante é que nós temos que ouvir as pessoas do sul da ásia e da Índia no país quando elas falam sobre o que eles sentem e o que eles pensam sobre esse personagem", disse, em entrevista ao The Late Show with Stephen Colbert, da CBS.

Em seguida, prosseguiu: "Em termos de televisão, ouvir a vozes significa inclusão da maneira correta. Eu quero ver indianos e sul asiáticos na sala, não de forma representativa, mas genuinamente informando qualquer nova direção que esse personagem possa tomar, incluindo como será dublado ou não dublado. Você sabe, estou perfeitamente feliz de estar junto ou ajudar na transição para algo novo."

"Realmente espero que seja isso que Os Simpsons faça. Agora faz sentido, me parece a coisa certa a ser feita", concluiu. O comentário rendeu diversos elogios por parte das pessoas que se opõem à atual representação de Apu nos Simpsons.

Hari Kondabolu, diretor do documentário The Problem With Apu, crítico e um dos maiores apoiadores de mudanças com o personagem, usou seu Twitter para comentar as declarações do dublador.

"Obrigado, Hank Azaria, eu aprecio o que você disse e como você disse", escreveu.

Recentemente, o seriado exibiu uma cena em que respondia às crítcias relacionadas ao tema, por meio da personagem Lisa:"É difícil de dizer. Algo que começou há décadas e foi aplaudido e inofensivo agora é politicamente incorreto". A garota, então, olha para um retrato de Apu em seu criado mudo, que conta com a inscrição "Não tenha uma vaca" e complementa: "O que você pode fazer?". As duas personagens direcionam o olhar ao espectador em seguida (assista ao momento aqui).

Além de Apu, Azaria também faz a dublagem de diversos outros personagens - algo comum no seriado - como Moe, Disco Stu, o superintendente Chalmers e o dono da loja de quadrinhos.Confira o trecho da entrevista abaixo (em inglês):