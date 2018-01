Após causar intrigas no 'BBB17', Claudia Ohana pede: 'Não me metam em fofocas'

Claudia Ohana pede que não a envolvam em fofocas após participação no 'Big Brother Brasil'. Foto: Globo/Raquel Cunha

No último sábado, 11, Claudia Ohana participou de uma festa no Big Brother Brasil, onde ela apresentou um trecho do musical inspirado na novela Vamp.

Em determinado momento, a atriz mordeu o participante Marcos e Emilly, sua namorada na casa, ficou enciumada.

Claudia então se pronunciou sobre o assunto em seu Instagram: "E aí a gente invadiu a casa dos BBB e foi uma delícia! E mostramos para eles, exclusivamente, um pedaço do espetáculo #vampomusical. P.S.: E não me metam em fofocas", disse ela na legenda.