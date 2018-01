Após 6 anos, Raul Gil 'pega seu banquinho e sai de mansinho' do SBT

. Foto: Reprodução/ SBT

Raul Gil não é mais apresentador do SBT. Seu filho e diretor do programa, Raul Gil Jr., anunciou o fim da parceria entre a emissora e seu pai. "A vida tem muitas verdades. Uma delas é que longas parcerias, por mais bem sucedidas que sejam, sempre chegam a um fim. Pacífico, tranqüilo, sereno, equilibrado e com as portas abertas. Como tem que ser...", escreveu.

O apresentador ficou seis anos na emissora, mas o SBT tem planos diferentes para 2017. De acordo com a assessoria do canal, o saída de Raul Gil se deu por causa da estratégia de programação para o próximo ano.

Raul Gil Jr. agradeceu a toda equipe do SBT e escreveu que é hora para novos desafios. "Obrigado, Sílvio Santos e SBT! Eu, meu pai e toda a nossa equipe de produção jamais esqueceremos o tempo em que trabalhamos juntos. Agora, o desafio é outro. Sigamos todos em frente!"