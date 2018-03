Após seis anos longe das novelas, Vera Fischer estará em 'Malhação'

Após seis anos, a atriz Vera Fischer voltará a participar de uma novela da TV Globo Foto: Instagram/@verafischeroficial

A atriz Vera Fischer vai voltar a atuar em uma novela da TV Globo após seis anos sem convites para trabalhar nos folhetins da emissora. Em contato com o E+, a assessoria de imprensa da emissora confirmou que a veterana fará um papel em Malhação - Vidas Brasileiras como a grande rival de Isadora, interpretada por Ana Beatriz Nogueira.

O último trabalho de Vera em uma novela da Globo havia sido em 2012, quando interpretou Irina em Salve Jorge.

Desde então, fez apenas pequenas participações na programação, como em uma esquete do Tá no Ar: A TV na TV em 2016 e no Encontro com Fátima Bernardes, em 2017.