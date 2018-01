Após 26 anos, Cristina Serra despede-se do jornalismo da Globo

A jornalista Cristina Serra Foto: Facebook / @cristina.serra.94

A jornalista Cristina Serra, que estava na Globo há 26 anos, despediu-se da emissora nesta quarta-feira, 31: "Encerro hoje meu contrato".

Por meio de seu Facebook, ela fez o comunicado aos seus seguidores. No canal, passou por diversos programas, como o Bom Dia Brasil e o Fantástico, além de ter feito parte do grupo de discussão das Meninas do Jô.

"Aos amigos e parceiros que tanto me ensinaram, com generosidade e enorme competência, meu mais afetuoso muito obrigada. A vida abre novas trilhas. A elas, pois. E, como eu vivo dizendo ao meu filho: vamos em frente! Com coragem e alegria. Sempre", escreveu.

Cristina também aproveitou para compartilhar uma foto relembrada por um amigo seu, em seus primeiros momentos na emissora. Confira abaixo.

Quadro Meninas do J? - J? Soares, Cristina Serra, Cristiana L?bo, Ana Maria Tahan, Lucia Hip?lito, Lilian Witte Fibe Foto: Zé Paulo Cardeal / Globo / Divulgação

