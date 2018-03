Após 13 anos, Perereca de 'Malhação' retorna à Globo

Foto: Divulgação/Globo

Famoso por interpretar Perereca nos anos 1990, um dos personagens mais icônicos da novela Malhação, o ator Márcio Kieling está de volta à Globo após 13 anos trabalhando em outras emissoras.

Sua última novela na casa foi Agora é que são Elas (2003), como coadjuvante, e decidiu aceitar o convite para ser o protagonista de Os Ricos Também Choram, do SBT, em 2005. No ano seguinte, foi contratado pela Record, mas sempre atuou em papéis secundários.

De volta à Globo, ele foi escalado para a novela Sol Nascente, prevista para estrear em agosto no lugar de Êta Mundo Bom!. Seu personagem será Bernardo, um empresário do ramo das artes, e viverá um romance com Yumi, interpretada por Jacqueline Sato. O rapaz descobrirá o talento da moça como artista plástica e rapidamente se apaixonará por ela.

Kieling não renovou seu contrato com a Record após a novela Dona Xepa (2013), um fiasco de audiência da emissora. Desde então, tem se dedicado a projetos no teatro, como o espetáculo 220 Volts, protagonizado pelo humorista Paulo Gustavo.