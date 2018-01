Apolo invade loja para tirar satisfações com Beto em 'Haja Coração'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Apolo vai tirar satisfações com Beto

Segunda-feira, 25 de julho

Apolo se sente traído ao ouvir de Tancinha que Beto a beijou e cancela o casamento. Carmela grava a discussão entre Tancinha e Apolo e envia para Beto. Henrique convence Penélope de que está realmente apaixonado por ela. Jéssica arma para que Shirlei decida pedir demissão da casa de Felipe. Aparício manda Enéas retirar o quadro de Teodora do Grand Bazzar e comenta que precisa dar um jeito de impedir o casamento de Rebeca. Leozinho manda Dinamite assustar Camila, a fim de intimidar Agilson. Camila se apavora ao receber em sua casa um explosivo com um cronômetro. Preocupada com a chegada de Márcia, Carol avisa aos irmãos que eles precisam manter segredo sobre a morte do pai. Apolo invade a Peripécia para tirar satisfações com Beto.

Tancinha pede que Beto se afaste dela

Terça-feira, 26 de julho

Apolo agride Beto na presença de clientes e funcionários da Peripécia. Camila e Lucrécia conseguem sair ilesas da explosão planejada por Leozinho. Tancinha pede que Beto se afaste para que ela consiga reconquistar Apolo. Jéssica tenta se desculpar quando Felipe a repreende por ter deixado Shirlei trabalhar sem se alimentar. Marcia desconfia da desculpa de Carol sobre Afonso. Lucrécia e Agilson suspeitam de que foi Giovanni quem enviou os explosivos a Camila. Estelinha lidera uma campanha contra Fedora nas redes sociais. Penélope sugere que Tamara peça desculpas a Fabinho e converse com ele sobre o dia do acidente. Francesca se assusta ao ver Giovanni ser abordado por um policial para comparecer à delegacia. Leozinho revela a Agilson que o explosivo na casa de Camila foi ideia dele. Beto pede a Adriana que a Mercúrio promova um intercâmbio para enviar Apolo para fora do Brasil.

Tancinha pede ajuda a Nair para reconquistar Apolo

Quarta-feira, 27 de julho

Adriana alerta Beto, dizendo que ele pode prejudicar Tancinha. Francesca decide acompanhar Giovanni até a delegacia. Giovanni não entende quando Enéas o chama de assassino. Camila é acusada por Francesca de querer prejudicar a vida de seu filho. Tamara se emociona ao receber o perdão de Fabinho. Fedora se irrita com a campanha de Estelinha para tirá-la das redes sociais. Aparício diz a Camila que não acredita que Giovanni seja um bandido. Tancinha pede ajuda a Nair para que Apolo aceite conversar com ela. Camila tenta convencer Aparício de que ele deve confessar para Rebeca que é milionário. Penélope decide levar Henrique ao casamento de Rebeca. Camila pergunta a Bruna por que ela mentiu quando lhe disse que não conhecia Giovanni. Aparício implora para que Rebeca não entre na igreja e declara seu amor pela arquiteta.

Adriana convida Apolo para morar em Miami

Quinta-feira, 28 de julho

Rebeca não acredita que Aparício é rico e não desiste de se casar com Pedro. Bruna engana Camila dizendo à fotógrafa que só quis protegê-la de Giovanni. Felipe e Shirlei disfarçam a atração que sentem um pelo outro. Edu fica transtornado ao saber que está com um tumor e tem pouco tempo de vida. Pedro é preso por operações ilícitas e não chega a se casar com Rebeca. Adriana convida Apolo para morar em Miami, e ele pede um tempo para pensar. Adônis aposta dinheiro em um cassino clandestino. Leozinho promete a Agilson que convencerá Fedora a lhe dar um cargo no Grand Bazzar caso ele o deixe em paz com a esposa. Adônis sana suas dívidas com Nair e inventa que deu aulas particulares. Adriana pergunta a Apolo se ele aceitará a proposta para trabalhar no Exterior.

Fedora perde seu perfil nas redes sociais

Sexta-feira, 29 de julho

Apolo diz a Adriana que aceita viajar para os Estados Unidos. Rodrigo defende Francesca das ofensas de Elias, que o agride. Rebeca surge no Grand Bazzar para esclarecer se Aparício é mesmo rico. Rodrigo desabafa com Francesca. Shirlei convence Francesca a dar aulas de dança de salão para Rodrigo melhorar seu estado de ansiedade. Aparício diz a Enéas que não quer que Rebeca fique com ele por causa de seu dinheiro. Aparício afirma a Rebeca que não está envolvido com a prisão de Pedro. Fedora perde seu perfil nas redes sociais e decide agir. Tancinha pergunta para Apolo se ele realmente viajará para fora do Brasil.

Apolo não cede às tentativas de Tancinha

Sábado, 30 de julho

Apolo não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano de Fedora para chamar a atenção para si sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet. Giovanni garante a Camila que ele não foi o responsável pela entrega da bomba em sua casa, mas ela não acredita em sua inocência. Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento de Apolo. Larissa estranha quando Carol impede Renan de entrar em sua casa para falar com Afonso. Camila aceita ler seu diário com Giovanni para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do Gand Bazzar. Leonora descobre que Luciano tem coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamento onde mora. Camila e Giovanni se preparam para ler o diário dela.