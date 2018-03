'Antes de começar, eu quero desejar toda sorte ao Fábio Porchat', diz Jô em seu programa

Foto: Reprodução/ Globo

Já se sabe da boa relação entre Fábio Porchat e Jô Soares, mesmo que, a partir desta quarta-feira, 24, sejam concorrentes nas madrugadas. O veterano abriu seu programa da última terça-feira, 23, desejando boa sorte ao humorista, que estreia na Record seu late show.

"Fábio, minha bênção para você, meu beijo do gordo e, como se diz no teatro, no cinema, enfim, na classe artística: merda", disso o apresentador, que arrancou risadas e aplausos da plateia.

O humorista ficou muito feliz, gravou o trecho e postou em seu Instagram: "Tem gente que reza, que se benze, que faz promessa, que usa medalha, que toma banho de sal grosso... Eu não, eu só assisto esse vídeo! Estreia hoje! E com o maior pé direito do mundo! Obrigado, Jô! Se não fosse você, eu não tava aqui!"