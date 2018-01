Rui manda atirador dar susto em Ricardo em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Rui manda atirador dar susto em Ricardo

Segunda-feira, 30 de maio

Júlio diz a Rodrigo que Nice não teve culpa do que aconteceu. Rodrigo vai à mercearia e fica desapontado ao ver Lígia e Luís Carlos conversando. Bruno exige que Teresa conte a Rui que é filha de Cida. Rui manda um atirador dar um susto em Ricardo. Ricardo pede para se esconder na casa de Nice. Frederico aluga a mansão para Américo. Rodrigo chega em casa bêbado com outra mulher. Ricardo conhece Simone na casa de Augusto. Paula expulsa a mulher do quarto de Rodrigo e, aproveitando que ele está bêbado, o seduz para uma noite de amor. Nice tenta entrar no quarto mas Rodrigo a manda embora.

Rodrigo decide casar com Nice

Terça-feira, 31 de maio

Nice fica arrasada. Augusto não gosta de ver Simone paquerando Ricardo. Goreti planeja a reforma do casarão de Clô para transformá-lo na casa de noivas. Frederico não revela para quem alugou o casarão. Clô sonha com Eduardo. Rodrigo sonha com o pai lhe dando conselhos. Ele acorda assustado e se irrita ao ver Paula ao seu lado. Rodrigo expulsa Paula do quarto com as roupas nas mãos. Lígia fica arrasada ao saber que Rodrigo dormiu com a ex-noiva. Teresa flagra Rui na banheira com Fátima. Stela manda Rodrigo se definir por uma mulher. Ele decide casar com Nice.

Ladrão entra no quarto de Téo

Quarta-feira, 01 de junho

Rodrigo avisa Nice que não a ama e que não quer ter filhos com ela. A babá aceita se casar com ele assim mesmo. Helena não conta a Clô e a Elisinha quem vai morar no casarão. Nice convida Ricardo para ser seu padrinho de casamento. Rui fica preocupado quando Fredy diz que a polícia sabe de suas falcatruas com Otávio. Vívian se declara ao seu professor mas ele não lhe dá esperança. Ricardo chega de surpresa na festa de Helena. Marilu encontra uma fita de vídeo com uma declaração gravada por Eduardo. Ciro a proíbe de contar a alguém sobre a fita. Um ladrão entra no quarto de Téo e Nice grita.

Lígia descobre que Rodrigo vai se casar

Quinta-feira, 02 de junho

Nice agarra Téo e grita por socorro. Quando todos aparecem, o ladrão já fugiu pela janela. Em casa, Alzira sente um calafrio. Bruno pede para se hospedar no apartamento de Helena. Américo compra passagens para ele e Goreti passarem a lua-de-mel em Portugal. Augusto desconfia que o ladrão que entrou na mansão era o mesmo homem que o seguiu na rua. Paula descobre que Ricardo está escondido na casa de Augusto. Goreti e Américo se casam. Paula vai com Rui e seus capangas buscar Ricardo na festa de casamento de Goreti. Luis Carlos revela a Lígia que Rodrigo vai se casar com Nice.

Rodrigo e Nice chegam já casados à mansão

Sexta-feira, 03 de junho

Rodrigo duvida da gravidez de Paula e diz que não se casaria com ela mesmo que os dois tivessem um filho. Ciro explica a Marilu que Eduardo gravou dois vídeos antes de morrer e que ele decidirá a hora de mostrar o segundo depoimento à família Medeiros. Júlio busca Ricardo na mansão e diz que ele pode se esconder de Rui, na casa de Goreti. Tadeu fica apavorado. Rodrigo fica preocupado com a possibilidade de Paula estar grávida. Dora descobre o endereço onde Ciro está se encontrando com alguém misterioso e conta a Rui. Rodrigo e Nice chegam já casados à mansão.